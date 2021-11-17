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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 7. mağlubiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih’e 71-63 yenildi.

Erbil Başay   | 17.11.2021
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 7. mağlubiyetini aldı Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Berlin

Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 35-30 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.

Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.



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