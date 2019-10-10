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Fenerbahçe Beko ikinici maçını da kaybetti

THY Avrupa Ligi ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız mts'ye 68-56 yenildi.

Erkan Tiryaki   | 10.10.2019
Fenerbahçe Beko ikinici maçını da kaybetti

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız mts'ye 68-56 yenildi.

Fenerbahçe Beko, ligde ikinci maçını da kaybederken, Sırp ekibi sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya De Colo ve Ali Muhammed'in hücumdaki iyi performansıyla başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 16-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Kızılyıldız mts, soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda oldukça kötü bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 8 sayılık farkla geride girdi: 51-43. Son çeyrekte de hücumda üretken olamayan Fenerbahçe Beko, sahadan 12 sayı farkla 68-56 yenik ayrıldı.

Vesely 5 ay sonra döndü

Fenerbahçe'nin Çek pivotu Jan Vesely, yaklaşık 5 ay sonra parkelere döndü.

Geride kalan sezon son olarak Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde üçüncülük maçında 19 Mayıs'ta Real Madrid'e karşı forma giyen Vesely, aradan geçen 5 aya yakın süre sonra ilk resmi maçına Kızılyıldız mts karşısında çıktı.

Maça ilk 5'te başlayan ve 25 dakika 20 saniye sahada kalan Vesely, 6 sayı attı.

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