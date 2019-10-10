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Spor, Futbol, Barış Pınarı Harekatı

Osmanlıspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 10.10.2019
Osmanlıspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara

Başkent ekibinin teknik heyeti, futbolcuları ve personeli, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı.

Mor-sarılı ekip, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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