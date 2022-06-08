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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko ikinci maçta Anadolu Efes'i ağırlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

Yunus Kaymaz   | 08.06.2022
Fenerbahçe Beko ikinci maçta Anadolu Efes'i ağırlayacak

İstanbul

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.


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