Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u kadrosuna kattı

İstanbul
Sarı-lacivertliler, sezona İzmir ekibi Karşıyaka'da başlayan 1.88 boyundaki tecrübeli gard ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
36 yaşındaki McCollum, bu sezon Karşıyaka ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamalasıyla oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.