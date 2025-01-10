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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u transfer ettiğini açıkladı

Ceren Aydınonat  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertliler, sezona İzmir ekibi Karşıyaka'da başlayan 1.88 boyundaki tecrübeli gard ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

36 yaşındaki McCollum, bu sezon Karşıyaka ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamalasıyla oynadı.

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