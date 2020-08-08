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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Emre Doğan   | 08.08.2020
Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın taktik ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Sırp başantrenörün antrenman öncesi teknik ve idari kadro ile bir araya geldiği, daha sonra ise basketbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

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