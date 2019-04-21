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Spor, Basketbol

Ersan 15 sayı attı Bucks seriyi 3-0 yaptı

Ersan İlyasova'nın 15 sayılık katkıda bulunduğu Milwaukee Bucks, NBA Doğu Konferansı play-off ilk turundaki rakibi Detroit Pistons'ı 119-103 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.04.2019
Ersan 15 sayı attı Bucks seriyi 3-0 yaptı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 119-103 yenen Milwaukee Bucks, play-off ilk tur serisinde 3-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, Detroit Pistons'a karşı 2-0 önde olduğu Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinin 3. karşılaşmasını 119-103 kazandı.

Misafir ekip Bucks'ta Khris Middleton 20 sayı, 8 ribaunt, Brook Lopez 19 sayı, 7 ribaunt, 5 blok ve Eric Bledsoe 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı. Giannis Antetokounmpo 14 sayı, 10 ribaunt, Ersan İlyasova ise 15 sayı üretti.

Pistons cephesinde Blake Griffin 27 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 15 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Andre Drummond da 12 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 3 blokla mücadele etti.

Serinin 4. karşılaşması da Detroit'te oynanacak.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 108-112 (1-3)

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-119 (0-3)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 103-117 (2-2)

Utah Jazz-Houston Rockets: 101-104 (0-3)

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