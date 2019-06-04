Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet Basket'te
Fransa Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter'in sözleşmesi uzatıldı.
İstanbul
Fransa Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter'in sözleşmesi uzatıldı.
Cholet Basket Kulübü, 62 yaşındaki Erman Kunter'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Daha önce 2006-2012 yıllarında çalıştırdığı Cholet Basket'te geçen sene tekrar göreve gelen Erman Kunter, takımıyla 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
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