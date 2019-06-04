CSKA Moskova, Itoudis'in sözleşmesini uzattı
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Istanbul
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
CSKA Moskova Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Moskova ekibinin başına 2014'te geçen Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 2 şampiyonluk yaşadı. 2015-2016 sezonu finalinde Fenerbahçe'yi geçen CSKA Moskova, geride kalan sezonun finalinde ise Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.