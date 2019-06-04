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CSKA Moskova, Itoudis'in sözleşmesini uzattı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Mutlu Demirtaştan   | 04.06.2019
CSKA Moskova, Itoudis'in sözleşmesini uzattı

Istanbul

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenör Dimitris Itoudis ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

CSKA Moskova Kulübü, 48 yaşındaki Yunan başantrenör Itoudis ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Moskova ekibinin başına 2014'te geçen Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 2 şampiyonluk yaşadı. 2015-2016 sezonu finalinde Fenerbahçe'yi geçen CSKA Moskova, geride kalan sezonun finalinde ise Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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