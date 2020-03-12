Euro
7.00
Dolar
6.24
BIST 100
96,152.39
Altın
1,638.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Ergin Ataman'dan sağlık vurgusu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Erkan Tiryaki   | 12.03.2020
Ergin Ataman'dan sağlık vurgusu

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, insan sağlığının her şeyden üstün olduğunu ve bu yüzden alınacak bütün kararları desteklediğini söyledi.

Ergin Ataman, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin maçları ertelemek için kulüplerle değerlendirme yaptığının hatırlatılması üzerine, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda gerek Avrupa spor otoritelerinin gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı tüm kararları destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs spor dünyasını felç etti
Koronavirüs, petrol savaşları ve küresel kriz
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları

Benzer haberler

İspanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı

İspanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı

Uzmanlardan vatandaşa 'ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin' çağrısı

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 2 ay direnelim

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da koronavirüs çıktı

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da koronavirüs çıktı
Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi

Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm