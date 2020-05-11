Euro
7.65
Dolar
7.07
BIST 100
98,111.43
Altın
1,699.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Ekin Çelikdemir NCAA takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı

Aldığı bursla eğitim ve spor hayatını ABD'de sürdüren Fenerbahçeli basketbolcu Ekin Çelikdemir, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı.

Emrah Oktay   | 11.05.2020
Ekin Çelikdemir NCAA takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı

İstanbul

Fenerbahçe'de yetiştikten sonra ABD'de birçok ünlü sporcunun da mezun olduğu Tilton School'dan burs kazanan Ekin Çelikdemir, takımı ile ilk senesinde şampiyonluğa ulaştı. 

Geride kalan sezonda 29 maça çıkan 19 yaşındaki oyun kurucu, ortalama 25 dakika sahada kalırken 8.8 sayı, 4.1 ribaund, 3.3 asist ve 2.5 top çalma ortalamaları ile şampiyonluğa önemli bir katkıda bulundu. Genç basketbolcu, ligin en iyi 5'ine de seçildi.

Bu performansının ardından Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımları Washington State Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, CSU Bakersfield, Vermont Üniversitesi ve Iona Koleji'nden teklif alan Ekin, tercihini konferansın köklü takımlarından Washington State Üniversitesi'nden yana kullandı.

Performansı ve transferiyle ilgili açıklamada bulunan Ekin Çelikdemir, "ABD'deki öncelikli hedefim, bireysel becerileri değil takım oyuncusu yönümü geliştirmek ve döndüğümde milli takımımızın formasını sırtıma geçirmek. Burada hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde edip, ülkemi gururlandıracağımdan eminim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 685'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş: Aşı bulunana kadar uygulanması gereken önlemler devam edecek
Tarihi çarşıların açık kalıp kalmamasına kurallara uyulma oranına göre karar verilecek
Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti

Benzer haberler

Ekin Çelikdemir NCAA takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı

Ekin Çelikdemir NCAA takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı

Garry Rodrigues: Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı

Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular Kovid-19 testinden geçecek

Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular Kovid-19 testinden geçecek
Fenerbahçe genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kulübünde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübünde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı