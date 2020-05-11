Ekin Çelikdemir NCAA takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı
Aldığı bursla eğitim ve spor hayatını ABD'de sürdüren Fenerbahçeli basketbolcu Ekin Çelikdemir, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu takımlarından Washington State Üniversitesi ile anlaştı.
İstanbul
Fenerbahçe'de yetiştikten sonra ABD'de birçok ünlü sporcunun da mezun olduğu Tilton School'dan burs kazanan Ekin Çelikdemir, takımı ile ilk senesinde şampiyonluğa ulaştı.
Geride kalan sezonda 29 maça çıkan 19 yaşındaki oyun kurucu, ortalama 25 dakika sahada kalırken 8.8 sayı, 4.1 ribaund, 3.3 asist ve 2.5 top çalma ortalamaları ile şampiyonluğa önemli bir katkıda bulundu. Genç basketbolcu, ligin en iyi 5'ine de seçildi.
Bu performansının ardından Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımları Washington State Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, CSU Bakersfield, Vermont Üniversitesi ve Iona Koleji'nden teklif alan Ekin, tercihini konferansın köklü takımlarından Washington State Üniversitesi'nden yana kullandı.
Coug Nation help us in welcoming in our second signee of the 2020 Recruiting Class, @ekincelikdemir!!!— WSU Cougar Women's 🏀 (@WSUCougarWBB) April 15, 2020
Ekin comes to the Palouse from 🇹🇷 and we can't wait for you to see her in action at Beasley next season!!!#GoCougs | #CougsVsEverybody pic.twitter.com/AuNUEMIKI2
Performansı ve transferiyle ilgili açıklamada bulunan Ekin Çelikdemir, "ABD'deki öncelikli hedefim, bireysel becerileri değil takım oyuncusu yönümü geliştirmek ve döndüğümde milli takımımızın formasını sırtıma geçirmek. Burada hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde edip, ülkemi gururlandıracağımdan eminim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.