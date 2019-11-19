Euro
6.33
Dolar
5.72
BIST 100
107,528.70
Altın
1,470.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlıkları bulunan De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Ercan Çakar   | 19.11.2019
De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

İstanbul

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando De Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve TOFAŞ maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann'ın, Barcelona ile ASVEL karşılaşmalarında oynayamayacağı bildirildi.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
6 soruda İran'da neler oluyor?
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor

Benzer haberler

De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Anadolu Efes'in Avrupa'daki rakibi ASVEL

Fenerbahçeli basketbolcu De Colo THY Avrupa Ligi'nde 'son 10 yılın en iyileri'ne aday

Fenerbahçeli basketbolcu De Colo THY Avrupa Ligi'nde 'son 10 yılın en iyileri'ne aday
Anadolu Efes 6. galibiyetini aldı

Anadolu Efes 6. galibiyetini aldı
Barcelona'dan Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona'dan Trabzonspor'a teşekkür