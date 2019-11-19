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Spor, Futbol

Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadında koltukların takılmasına başlandı.

Ali Korkmaz   | 19.11.2019
Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yapımı devam eden stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde koltukların takılmasına başlandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılması planlanan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar sürerken, ilk olarak kale arkası tribünündeki koltuklar monte edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Emir, Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan ve Ege Özkayımoğlu da koltuklara oturan ilk isimler oldu.

Göztepe'nin sosyal medya hesabında da futbolcuların olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda "Evimizin koltukları takılmaya başlandı ve ilk onayı aldı." ifadelerine yer verildi.

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