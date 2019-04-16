Darüşşafaka Tekfen'de 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

İstanbul
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de iyi performans gösteremeyen Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas, sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Özellikle son maçlarda beklenen performansı gösteremeyen oyuncularımız Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas'ın kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Maçın son topuna kadar mücadele edeceğine inandığımız takım oyuncularımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
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