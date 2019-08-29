Darüşşafaka Tekfen Sinan Güler'i kadrosuna kattı

İstanbul
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sinan Güler'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin Sinan Güler!" ifadeleri kullanıldı.
35 yaşındaki oyun kurucu, geride kalan sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta, 5,8 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribauntla, THY Avrupa Ligi'nde ise 14 müsabakada, 1,5 sayı, 0,6 asist ve 0.1 ribaunt ortalamasıyla oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.