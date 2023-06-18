Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,731.80
BTC/USDT
26,538.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Filiz Kınık Öz  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de sağanak dolayısıyla suyla dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı
Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor
Ankara-Konya kara yolu sağanak nedeniyle Bala ayrımında ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlunu evlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet