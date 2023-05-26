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Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı

İstanbul

NBA Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Celtics, TD Garden'da Heat'i konuk etti.

Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

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