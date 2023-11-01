Dolar
28.33
Euro
29.93
Altın
1,979.77
ETH/USDT
1,807.60
BTC/USDT
34,487.00
BIST 100
7,512.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu"nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevaplıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-114 mağlup etti.

Fatih Erel  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

İstanbul

NBA'de normal sezona 3 maçla devam edildi. Spurs, konuk olduğu Suns karşısında maçın bitimine iki saniye kala Keldon Johnson'ın basketiyle karşılaşmada ilk defa öne geçti ve mücadeleyi de bir sayı farkla kazandı.

Spurs'te Johnson, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Suns'ta ise Kevin Durant'in 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-91 yenerken Julius Randle 19 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Brunson da 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Orlando Magic'i 118-102 mağlup ederken Paul George 27 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı
İstanbul havalimanlarındaki uçuşlarla 2 milyon 250 bin tondan fazla yük taşındı
Emine Erdoğan'dan "Dünya Şehirler Günü" paylaşımı
Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

Cedi Osman'lı Spurs, Alperen Şengün'lü Rockets'ı uzatmada yendi

NBA'de son şampiyon Nuggets, sezona Lakers galibiyetiyle başladı

NBA'de yeni sezon başlıyor

NBA'de yeni sezon başlıyor
Cedi Osman: Ben milli formayı reddetmedim. Benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur

Cedi Osman: Ben milli formayı reddetmedim. Benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet