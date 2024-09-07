Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu
Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.
İstanbul
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi, sosyal medyadan yaptığı transfer duyurusunda, taraftarlarına yönelik olarak "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu, NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.