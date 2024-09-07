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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer oldu

İstanbul

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi, sosyal medyadan yaptığı transfer duyurusunda, taraftarlarına yönelik olarak "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giydi.

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