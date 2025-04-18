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Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Ligi'nde tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

15.30 Bursaspor Yörsan-Onco Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

18.00 Manisa Basket Divissa-Karşıyaka (Muradiye)

20.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20 Nisan Pazar:

13.00 Mersinspor-Semt77 Yalovaspor (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Fibabanka (Enka)

21 Nisan Pazartesi:

19.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 Kapaklıspor-Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Esenler Erokspor-İstanbul Ankaspor (Ahmet Cömert)

15.00 Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

15.00 OGM Ormanspor-iLab Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Finalspor (Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu)

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Kurtdereli)

15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-Trabzonspor (Bodrum)

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