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Spor, Basketbol

Basketbolda Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 32. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Basketbolda Haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Semt77 Yalovaspor-Galatasaray (90. Yıl)

18.00 Manisa Basket Divissa-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

20.30 Bursaspor Yörsan-Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)

6 Nisan Pazar:

15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (ENKA)

18.00 Mersinspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Servet Tazegül)

7 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Esenler Erokspor-iLab Basketbol (Ahmet Cömert)

Yarın:

13.00 İstanbul Ankaspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Ahmet Cömert)

15.00 Çayırova Belediyespor-Bandırma Bordo Basketbol (Çayırova)

17.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Kapaklıspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

19.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

6 Nisan Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Kurtdereli)

17.00 Pizzabulls Co Basket-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)

7 Nisan Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Haremspor (Bodrum)

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