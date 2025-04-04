Basketbolda Haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Semt77 Yalovaspor-Galatasaray (90. Yıl)
18.00 Manisa Basket Divissa-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)
20.30 Bursaspor Yörsan-Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)
6 Nisan Pazar:
15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (ENKA)
18.00 Mersinspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Servet Tazegül)
7 Nisan Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.00 Esenler Erokspor-iLab Basketbol (Ahmet Cömert)
Yarın:
13.00 İstanbul Ankaspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Ahmet Cömert)
15.00 Çayırova Belediyespor-Bandırma Bordo Basketbol (Çayırova)
17.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Kapaklıspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
19.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)
6 Nisan Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Kurtdereli)
17.00 Pizzabulls Co Basket-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)
7 Nisan Pazartesi:
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Haremspor (Bodrum)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.