Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dolayısıyla ara verilirken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 26. hafta maçları yapılacak.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
15.00 Emlak Konut-Bodrum Basketbol (Başakşehir)
Yarın:
16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)
23 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Fibabanka)
16.00 Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
Yarın:
13.00 İstanbul Ankaspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)
13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Haremspor (Küçükçekmece Halkalı)
18.00 Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor (Çayırova)
23 Şubat Pazar:
15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)
17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
25 Şubat Salı:
17.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)
26 Şubat Çarşamba:
13.30 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.