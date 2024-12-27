Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
Yarın:
15.30 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)
18.00 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
29 Aralık Pazar:
15.30 Anadolu Efes-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray (İzmir ENKA)
20.30 Fenerbahçe Beko- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
30 Aralık Pazartesi:
18.00 Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka (Muradiye)
20.30 Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol (TOFAŞ)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 Bodrum Basketbol-Danilos Pizza (Bodrum)
29 Aralık Pazar:
14.00 Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
Yarın:
13.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
15.00 Esenler Erokspor-Haremspor (Ahmet Cömert)
17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)
29 Aralık Pazar:
13.00 İstanbul Ankaspor-Çayırova Belediyesi (Ahmet Cömert)
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Selçuklu Belediyesi)
15.30 Trabzonspor-Kapaklıspor (Hayri Gür)
16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Co Basket (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
30 Aralık Pazartesi:
17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çağdaş Bodrumspor (TOBB ETÜ)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.