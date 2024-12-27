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Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 18. hafta maçları yapılacak.

Metin Arslancan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

Yarın:

15.30 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

29 Aralık Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray (İzmir ENKA)

20.30 Fenerbahçe Beko- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Aralık Pazartesi:

18.00 Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka (Muradiye)

20.30 Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol (TOFAŞ)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Bodrum Basketbol-Danilos Pizza (Bodrum)

29 Aralık Pazar:

14.00 Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

15.00 Esenler Erokspor-Haremspor (Ahmet Cömert)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)

29 Aralık Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Çayırova Belediyesi (Ahmet Cömert)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Trabzonspor-Kapaklıspor (Hayri Gür)

16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Co Basket (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

30 Aralık Pazartesi:

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çağdaş Bodrumspor (TOBB ETÜ)

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