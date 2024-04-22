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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

Organizasyonda normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar ile play-in eşleşmelerini kazanan 2 ekip, play-off'ta boy gösterecek.

Emre Doğan  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak.

Organizasyonda normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar ile play-in eşleşmelerini kazanan 2 ekip, play-off'ta boy gösterecek. Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

Play-off aşamasının ilk maçında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, yarın TSİ 20.30'da İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek.

Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Fransa ekibi Monaco ile Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Bu eşleşmede ilk müsabaka, 24 Nisan Çarşamba günü Fransa'daki Gaston Medecin Salonu'nda TSİ 20.00'de oynanacak.

Diğer play-off eşleşmelerinde ise Real Madrid (İspanya) ile Baskonia (İspanya) ve Barcelona (İspanya) ile de Olympiakos (Yunanistan) karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi play-off aşamasında ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Panathinaikos AKTOR (2) - Maccabi Playtika (7) (OAKA Arena)

22.00 Real Madrid (1) - Baskonia (8) (Wizink Center)

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Monaco (3) - Fenerbahçe Beko (6) (Gaston Medecin)

22.00 Barcelona (4) - Olympiakos (5) (Palau Blaugrana)

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