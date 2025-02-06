Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu
Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li finallerinde Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI, Beşiktaş Fibabanka ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla eşleşti.
Ankara
Turnuvanın grup aşamasındaki karşılaşmaların tamamlanmasıyla play-off resmi de netleşti.
Organizasyonda yer alan Türk kulüplerinden Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu lider bitirerek adını doğrudan çeyrek finale yazdırdı.
Aynı grupta mücadele eden Beşiktaş, grubunu 5. tamamlayarak 8'li final turunda B Grubu'nun 4'üncüsü Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, turu geçmesi halinde Bahçeşehir Koleji'nin karşısına çıkacak.
B Grubu'nda 3. sırayı alan Türk Telekom ise A Grubu'nun 6'ncısı Buducnost VOLI ile eşleşti. Başkent ekibi, turu atlarsa İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo'nun çeyrek finaldeki rakibi olacak.
Sekizli finaller 4-5 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Türk Telekom, Buducnost VOLI'yi Ankara'da ağırlayacak, Beşiktaş Fibabanka ise Cedevita Olimpija'yla Slovenya'da karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.