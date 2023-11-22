Anadolu Efes'ten Öğretmenler Günü jesti

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, indirimden yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrenciler maç günü öğretmen ya da öğrenci olduklarını belirten kartlarıyla bilet gişelerinden yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.
İndirimli biletten faydalanacak kişiler en fazla üç bilet satın alabilirken, biletler sadece kimlik sahiplerine verilecek. İndirim, online kanallarda ise geçerli olmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.