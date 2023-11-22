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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'ten Öğretmenler Günü jesti

Anadolu Efes, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağı Partizan maçında öğretmen ve öğrencilere indirimli bilet satacak.

Süha Gür  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Anadolu Efes'ten Öğretmenler Günü jesti

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, indirimden yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrenciler maç günü öğretmen ya da öğrenci olduklarını belirten kartlarıyla bilet gişelerinden yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.

İndirimli biletten faydalanacak kişiler en fazla üç bilet satın alabilirken, biletler sadece kimlik sahiplerine verilecek. İndirim, online kanallarda ise geçerli olmayacak.

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