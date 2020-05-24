Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip koronavirüs testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.
İstanbul
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Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.