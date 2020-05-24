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Spor, Basketbol, Koronavirüs

Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip koronavirüs testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.

Emrah Oktay   | 24.05.2020
Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

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