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Spor, Basketbol, Koronavirüs

Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Efes'te dört kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Hilmi Sever   | 24.11.2020
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı

İstanbul

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda dört kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir." denildi.

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