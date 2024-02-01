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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

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