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Anadolu Efes'in son hafta konuğu Olimpia Milan

Lacivert-beyazlılar THY Avrupa Ligi'nde 30. ve normal sezonun son hafta maçında yarın sahasında AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 03.04.2019
Anadolu Efes'in son hafta konuğu Olimpia Milan

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve son hafta maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.

Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise play-off'a kalma şansı sürüyor.

Avrupa'da 651. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 651. maçını oynayacak.

Bugüne dek oynadığı 650 maçta 359 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile daha önce 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 17-8 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı 81-80 kaybetmişti.

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