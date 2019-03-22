Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.36
Dolar
5.63
BIST 100
100,298.90
Altın
1,312.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes'in play-off biletleri satışta

Lacivert-beyazlıların, THY Avrupa Ligi play-off turunda sahasında oynayacağı ilk 2 maç için bilet paketi satışa çıkarıldı.

Erkan Tiryaki   | 22.03.2019
Anadolu Efes'in play-off biletleri satışta

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes'in, play-off'ta sahasında oynayacağı ilk 2 maç için bilet paketi satışa çıktı.

Yapılan açıklamada, play-off'a 4. sıradan girmeyi garantileyerek saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlıların, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı ilk 2 maçın biletlerinin paket halinde satışa sunulduğu belirtildi.

"BenimYerimBurası" etiketiyle satışa çıkarılan biletlerin fiyatları 45 ile 150 lira arasında değişiyor.

Anadolu Efes, play-off'taki ilk maçını 16 ya da 17 Nisan, ikinci maçını ise 17 ya da 18 Nisan'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

Lacivert-beyazlıların play-off'taki rakibi iki haftası kalan normal sezonun bitiminde sonra belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Warriors sahasında farklı kazandı

Warriors sahasında farklı kazandı

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 5'inci yenilgisini aldı

Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off'u garantiledi

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Rockets Harden ile kazanmaya devam ediyor

Rockets Harden ile kazanmaya devam ediyor