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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u yendi

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 93-67 yendi.

Bozhan Memiş  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u yendi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.

Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.

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