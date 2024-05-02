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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Süha Gür  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Istanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.

44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.

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