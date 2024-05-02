Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Istanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.
44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.
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✍️ Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/hJKaqGpH7F— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 2, 2024