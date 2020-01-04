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Anadolu Efes THY Avrupa Liginin ilk yarısını lider kapattı

Konuk ettiği Khimki'yi 101-82 yenen Anadolu Efes, normal sezonun ilk yarısını averajla lider tamamladı. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'u deplasmanda 96-87 mağlup ederek 4 maç sonra kazandı.

Süha Gür   | 04.01.2020
Anadolu Efes THY Avrupa Liginin ilk yarısını lider kapattı Fotoğraf: AA/Onur Çoban

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Geçen yıl final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Anadolu Efes, 17. haftada Rusya'nın Khimki takımını ağırladı.

Lacivert-beyazlılar, rakibine 101-82'lik üstünlük kurarken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı.

Rakibini 96-87 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi. Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk yarısını averajla 14. sırada tamamladı. 

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya): 93-63

Zalgiris (Litvanya)-Maccabi FOX (İsrail): 73-68

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 87-96

Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya): 76-74

CSKA Moskova (Rusya)-Panathinaikos (Yunanistan): 102-106 (Uzatmada)

Anadolu Efes-Khimki (Rusya): 101-82

ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 77-87

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Zenit (Rusya): 73-72

Valencia (İspanya)-ALBA Berlin (Almanya): 91-77

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