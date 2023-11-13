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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak

İstanbul

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 809. randevu

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

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