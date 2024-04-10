Dolar
32.26
Euro
35.01
Altın
2,354.27
ETH/USDT
3,518.80
BTC/USDT
68,928.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa 2. OSB bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Süha Gür  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 33 haftada 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 10. basamakta yer alıyor.

Organizasyondaki son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında da kazanarak play-in etabında mücadele etmeyi hedefliyor.

Avrupa'da 835. randevu

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla birlikte Avrupa sahnesindeki 835. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 834 maçta 471 galibiyet ve 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 587. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 586 mücadelenin 314'ünü kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum
Şehit yakınları bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak

NBA'de Warriors, deplasmanda Lakers'ı 14 sayı farkla geçti

Beşiktaş BOA Kaptanı Elif, kadınlarda kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırmak istiyor

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonluğu için London Lions karşısında

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonluğu için London Lions karşısında
NBA'de Philadelphia 76ers, üst üste 5. galibiyetini elde etti

NBA'de Philadelphia 76ers, üst üste 5. galibiyetini elde etti
Fenerbahçe Beko, "Jasikevicius etkisi" ile THY Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, "Jasikevicius etkisi" ile THY Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet