Anadolu EfesTHY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'i ağırlayacak

Euro
6.57
Dolar
5.89
BIST 100
122,210.00
Altın
1,554.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z'nin İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntülerine ulaşıldı
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'i ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Süha Gür   | 16.01.2020
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'i ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes-ASVEL karşılaşması, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Ligin 19. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını mağlup eden Anadolu Efes, elde ettiği 16 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Aynı haftada Fenerbahçe Beko'ya yenilen konuk ASVEL ise 8 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor

Avrupa'da 678. maç

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa'daki 678. maçına çıkacak.

Oynadığı 677 maçta 380 galibiyet ve 297 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 430. maçını oynayacak.

Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyet
ve 206 yenilgi aldı.

ASVEL ile 10. randevu

Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibiyle 10. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında daha önce oynanan 9 karşılaşmada Anadolu Efes 6, ASVEL 3 kez galip geldi.

Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-84 kazanmıştı.

Ergin Ataman'la 100. maç

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde lacivert-beyazlıların başında 100. kez sahaya çıkacak.

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in başında 2008-09 sezonunda 10, 2009-10 sezonunda 16, 2017-18 sezonunda 18, 2018-19 sezonunda 36 ve bu sezon 19 maç olmak üzere toplam 99 maça çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Anadolu EfesTHY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'i ağırlayacak

Anadolu EfesTHY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko kendine geldi

Lider Anadolu Efes Avrupa'da serisini sürdürdü

Cansu Köksal Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı

Cansu Köksal Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
Anadolu Efes Avrupa'da durdurulamıyor

Anadolu Efes Avrupa'da durdurulamıyor