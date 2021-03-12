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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı

Bir maçı eksik ev sahibi takım, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 14. kez mağlup oldu.

Metin Arslancan   | 12.03.2021
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 27 sayı farkla 89-62 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes - Zalgiris

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli Bryant Dunston (sağda), Zalgiris oyuncusu Martinas Geben (solda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Bir maçı eksik ev sahibi takım, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 14. kez mağlup oldu.

Mücadeleye takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk çeyreği 26-12 önde bitirdi.

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında ikinci periyoda üç sayılık basketlerle başladı. Micic ve Larkin'le etkili olan ev sahibi, 15. dakikayı 20 sayı farkla geçti: 38-18. Rakibine kolay şansı vermeyen Anadolu Efes, ribauntlarda da üstün bir performans sergiledi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle devreyi 49-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 28 sayılık (76-48) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, maçı da 89-62 kazandı.

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