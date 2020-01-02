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Spor, Basketbol

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Khimki'yi ağırlayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 02.01.2020
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Khimki'yi ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 3 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes-Khimki karşılaşması, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak

Anadolu Efes, geride kalan 16 mücadelede 13 galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz hafta İsrail'in Maccabi FOX takımını sahasında 99-79 mağlup etmişti.

Konuk Khimki ise Fransa'nın ASVEL ekibine deplasmanda 92-88 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes haftaya 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla ikinci, Khimki ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 7. sırada girdi.

Avrupa'da 675. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçını yapacak.

Avrupa kupalarında 674 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 426 maçta 220 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar ikişer kez galip ayrıldı.

Ergin Ataman: Tempolu hücum etmemiz gerekiyor

Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, Khimki'nin şu anda THY Avrupa Ligi'nde en çok sayı atan takım olduğunu hatırlattı.

Özellikle Alexey Shved ve Janis Timma'nın üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olduğunun altını çizen Ataman, "Shved ve Timma'yı iyi durdurmamız gerekiyor. Stefan Jovic'in asistleri ile Devin Booker, Jonas Jerebko, Jeremy Evans ve Anthony Gill pota altında etkili olup, skor buluyorlar. Takım savunmasını üst düzeyde yapıp, tempolu hücum etmemiz gerekiyor. Çünkü Khimki çok tehlikeli bir takım." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyunculardan Alec Peters ise Khimki'nin önemli bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Khimki, çok kaliteli oyuncularıyla sahada iyi işler yapabilen, kapasiteli bir takım. Bu maça çok iyi hazırlanmalıyız ve kazanmak için mücadelede savunmayı elden bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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