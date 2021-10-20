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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet peşinde

Ligde ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk edecek.

Ercan Doğan   | 20.10.2021
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet peşinde

Istanbul

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Rusya ekibi UNICS Kazan ile evinde karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı.

Sezonun ilk maçında Real Madrid'e 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, ardından CSKA Moskova'ya 100-96, LDLC ASVEL'e 75-73 ve AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

18 takımlı ligde 17. sırada bulunan Anadolu Efes, rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

UNICS Kazan ise 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 15. sırada bulunuyor.

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