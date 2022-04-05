Dolar
14.72
Euro
16.16
Altın
1,929.68
ETH/USDT
3,513.70
BTC/USDT
46,578.00
BIST 100
2,330.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın oynanacak THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Ercan Doğan   | 05.04.2022
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

Play-off'lara kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 26 maçta 15 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Bayern Münih ise 13'er galibiyet ve yenilgi ile 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçta Anadolu Efes, rakibine 83-71 mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

Benzer haberler

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı, Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Kevin Durant'in sayı rekoru Brooklyn Nets'in galibiyetine yetmedi

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin
NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta Grizzlies, Suns'ı yendi

NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta Grizzlies, Suns'ı yendi