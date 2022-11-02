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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Emre Doğan   | 02.11.2022
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak

İstanbul

Audi Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan 8 maçın 5'ini Anadolu Efes, 3'ünü Bayern Münih kazandı.

Avrupa'da 773. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 773. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 525. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 524 müsabakanın 283'ünü kazandı, 241'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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