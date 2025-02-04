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Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 79-73 mağlup etti.

Emre Doğan  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 mağlup etti Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 12. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Anadolu Efes, 3. dakika 8-0'lık seri yakaladı. Molanın ardından çabuk toparlanan Real Madrid, 5. dakikada farkı 2'ye indirdi: 10-8. Fernando ile skor üretmeye çalışan İspanya temsilcisi karşısında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı yeniden açan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Real Madrid üstün bir oyun ortaya koydu. Llull'un devreye girmesiyle hücum çeşitliliğini arttıran eflatun-beyazlılar, Tavares'i pota altında etkili kullandı. Konuk takımda Hugo Gonzalez, bitime 1 saniye kala kaydettiği dış atışı sayıya çevirdi ve soyunma odasına 38-38 eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Başa baş geçen periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, dördüncü ve son çeyreğe 61-56 üstün girdi.

Dördüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada 4 sayılık fark elde etti: 65-61. Lacivert-beyazlı ekip, ağırlıklı olarak pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 8'e yükseltti: 75-67. Real Madrid, Hezonja'nın art arda kaydettiği dış atışlarla 38. dakikada farkı 2'ye çekti: 75-73. Kalan bölümde kritik basketler bulan ve iyi savunma yapan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.

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