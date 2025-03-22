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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 mağlup etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 97-65 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 mağlup etti

Istanbul

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 97-65 mağlup etti.

Üst üste dördüncü maçını kazanan lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alırken, Partizan ise 15. kez kaybetti.

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