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Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Yunus Kaymaz   | 07.03.2020
Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 28. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.

Organizasyonda 19. galibiyetine ulaşan Rus ekibi CSKA Moskova, play-off oynamaya hak kazandı.

Larkin rekoru yeniledi

Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı.

ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 76-75

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 66-97

Real Madrid (İspanya) - ASVEL (Fransa): 87-78

Valencia (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 81- 83

Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 82-68

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 91-79

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 92-76

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 83-80

Baskonia (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 73-72

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