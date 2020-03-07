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Spor, Basketbol

NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers

Amerikan Basketbol Ligi'nde iki konferans liderinin çekişmeli mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 113-103 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.03.2020
NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers

Ankara

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, yıldız oyuncularının skorer performanslarının yardımıyla Staples Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla yendi ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon 10. kez kaybeden 53 galibiyetli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo ise 17 sayıyla mücadele etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.

Mavericks zorlanmadı

Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımlardan Dallas Mavericks, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 121-96'lık skorla mağlup etti.

Sezonun 39. galibiyetine uzanan Mavericks'te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Luka Doncic ise 21 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Bu sezon 32. kez yenilen Grizzlies'ta Josh Jackson 16, Dillon Brooks 15 sayı, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

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