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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, deplasmanda kazandı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.11.2022
Anadolu Efes, deplasmanda kazandı

Istanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 85-80 mağlup etti.

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