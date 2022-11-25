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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Hollanda ile Ekvador berabere kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 25.11.2022
Hollanda ile Ekvador berabere kaldı Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Doha

Grupta ilk müsabakalarından galibiyetle ayrılan iki takım, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı.

6. dakikada Hollanda öne geçti. Caicedo'nun hatalı pası sonucu topu önünde bulan Klaassen, pasını Gakpo'ya verdi. Gakpo'nun ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-0.

Otoriteler tarafından turnuvanın yıldız adayları arasında gösterilen Cody Gakpo, Senegal'in ardından Ekvador ağlarını da havalandırdı ve Katar 2022'de ikinci golünü kaydetti.

Çabuk toparlanan ve Hollanda kalesinde baskı kuran Ekvador, 32. dakikada Valencia ile gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Fenerbahçeli futbolcunun içeri katedip yaptığı vuruşta kaleci Noppert topu kornere çeldi.

Kalan bölümde daha etkili oynayan Ekvador'un 45+3. dakikada Estupinan ile kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hollanda, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Valencia tarihe geçti​​​​​​​

Ekvador, aradığı golü 49. dakikada kaptanı Enner Valencia ile buldu. Estupinan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Noppert'ten seken topu altıpasın içinde tamamlayan Valencia, beraberliği sağladı: 1-1.

Milli takım kariyerindeki gol sayısını 38'e çıkaran Valencia, turnuvada ise 3. kez ağları havalandırdı. Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına üst üste en çok gol atma rekorunu egale etti.

Beraberlik golünü bulduktan sonra Hollanda kalesinde iyice baskı kuran Ekvador'da Plata'nın 59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Valencia sedyeyle kenara alındı​​​​​​​

Ekvador'un kaptanı Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Valencia, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle kenara alındı. Valencia'nın yerine Rodriguez oyuna dahil oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Weghorst, 79. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı 44 bin 833 seyircinin takip ettiği açıklandı.

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