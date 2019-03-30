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Anadolu Efes, deplasmanda kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 102-92 yendi.

Yunus Kaymaz   | 30.03.2019
Anadolu Efes, deplasmanda kazandı

Istanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 102-92 yendi.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 30-26 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-48 geride gitti.

İkinci yarıda yeniden skor üstünlüğünü elde eden ve son çeyreğe 74-67 önde giren Anadolu Efes, salondan 102-92 galip ayrıldı.

Baskonia karşısında 19. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantilemiş ve play-off'larda saha avantajını elde etmişti.

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