Euro
6.89
Dolar
6.20
BIST 100
110,389.00
Altın
1,598.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız

THY Avrupa Liginde Maccabi FOX'a konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman, "Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız." dedi.

Emre Doğan   | 03.03.2020
Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kontrollü bir oyunla rakibi durdurmaları gerektiğini belirtti.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Maccabi FOX ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maccabi FOX, özellikle dış oyuncularının ikili oyunları ve tempolu basketbolu ile bizim sisteme çok benzer özellikleri olan bir takım. Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız. Sahadaki herkesin atmosferden etkilenmeden işini en iyi şekilde yapması bizi galibiyete taşır." ifadelerini kullandı.

Bryant Dunston: Umarım iyi mücadele edip, galibiyetlerimize devam ederiz

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ise karşılaşmayla ilgili, "Bizim için çok önemli bir maç. Maccabi FOX güçlü bir ekip, salonlarında çok güzel bir atmosfer var. Orada fazla maç kaybetmediler. Umarım iyi mücadele edip, oyunun temposunu kontrol ederek ve fiziksel oynayarak galibiyetlerimize devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır

Benzer haberler

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Kontrollü oyunla rakibi durdurmalıyız

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Beşiktaş futbol ve basketbolda eski kaptanlarıyla çıkışa geçti

Heat NBA lideri Bucks'a 'dur' dedi

Heat NBA lideri Bucks'a 'dur' dedi
Anadolu Efes, Maccabi FOX deplasmanında

Anadolu Efes, Maccabi FOX deplasmanında
Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki 536. maçında Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki 536. maçında Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak